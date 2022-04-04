Оформите карту VISA/MASTERCARD через Казахстан или Киргизию

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Оформите карту VISA/MASTERCARD через Казахстан или Киргизиюи живите как прежде!
Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества. Злоумышленники выдают себя за наш сервис. Наш сайт easypay.world, наш аккаунт в Телеграм @easypayworld_bot. Другие адреса и аккаунты к нам никакого отношения не имеют!
Для чего это нужно?
Оплата сервисов и подписок, ушедших из России (Figma, Jira, Netflix и т.д.)
Оплата покупок в иностранных интернет-магазинах, не принимающих российские карты
Получение денежных средств от компаний и частных лиц из-за рубежа
В поездках за границу для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных
Пополняйте карту удобно и быстро через платежную систему KoronaPay или SWIFT-переводом
Как все происходит?
в нашем чат-боте
заказываем выпуск карты
карту на руки
Ура! Ваша карта ждет вас!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Нажимая “Отправить заявку” вы даете согласие
на обработку персональных данных
С нами надежно!
онлайн
Услуга оказывается полностью удаленно
официально
Никаких оплат на карточки физ. лиц – все официально, мы платим налоги!
возврата денег
Вернем все в полном объеме, если не выполним обязательства
надежные банки
Мы открываем счета только в крупных банках с хорошей репутацией
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Свою работу мы выполняем максимально эффективно и результативно
и прозрачно
Все происходит в режиме онлайн под вашим контролем
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Важная информация
Банковские карты международной платежной системы Visa/Mastercard принимаются по всему миру — оплачивайте товары и услуги в оффлайн-точках и интернет-магазинах, получайте наличные в банкоматах, где бы вы не находились.
Наш сервис создан не для вывода средств из России. Он подходит для оплаты подписок. Запрещено пользоваться этим счетом для обхода законов РФ. За подробной консультацией о переводах и иных операциях вы сможете обратиться в банк после открытия счета.
Выпущенные карты, а также сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay работают только за пределами РФ.
СМИ о нас
«Живите как прежде»: кто помогает россиянам получать карты Visa и MastercardПерейти на сайт
Как Easypay помогает россиянам оформлять карты Visa и MastercardПерейти на сайт
Стоит ли россиянам открывать казахстанскую карту для обхода санкцийПерейти на сайт
Виртуальные карты, сервисы помощи и карта в Казахстане: как можно оплатить иностранные сервисыПерейти на сайт
Частые вопросы
Наш сервис – официальное юридическое лицо. Работаем по оферте. Транзакции по оплате наших услуг происходят через ЮKassa. Чек об оплате вы получаете на e-mail после оплаты. Если по каким-то причинам в открытии счета будет получен отказ от банка или счет не будет открыт в течение 14 рабочих дней – мы возвращаем полную стоимость оплаченных услуг.
Счет возможно открыть в Долларах США.
Вы сможете сделать SWIFT перевод с российского счета другого человека на свой счет в банке Казахстана или Киргизии. Также пополнить карту удобно и быстро через платежную систему KoronaPay. Подойдет любой банк, не попавший под санкции.
Когда запечатанный конверт с вашей картой поступает к нам в офис, мы уведомляем вас об этом. Забрать карту из офиса можно лично, предъявив паспорт или отправить курьера, предварительно сообщив нам его паспортные данные.
Вы можете выбрать для себя или Visa, или Mastercard.
Мы - команда с успешным опытом создания проектов в сфере недвижимости, IT, сервисов, аутстаффинга, производства пищевой и непищевой продукции. Как и многие, мы сами столкнулись с проблемой оплаты важных подписок и сервисов для работы и решили ее. Наш сервис - Easypay поможет оформить гражданам РФ дебетовую карту Visa/Mastercard в банках Казахстана или Киргизии. Вам не надо лететь в эти страны, наши сотрудники сделают все за вас удалено.
КОНТАКТЫ
Российская Федерация, г. Москва,
Павелецкая набережная 2с4, офис 210
Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Кабанбай Батыра, 87