EASYPAY

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    Оформите карту VISA/MASTERCARD через Казахстан или Киргизию

    и живите как прежде!
    Открываем счет в банках удаленно.Это удобно и надежно.
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    Будьте бдительны! Участились случаи мошенничества. Злоумышленники выдают себя за наш сервис. Наш сайт easypay.world, наш аккаунт в Телеграм @easypayworld_bot. Другие адреса и аккаунты к нам никакого отношения не имеют!

    Для чего это нужно?

    Оплата сервисов и подписок, ушедших из России (Figma, Jira, Netflix и т.д.)

    Оплата покупок в иностранных интернет-магазинах, не принимающих российские карты

    Получение денежных средств от компаний и частных лиц из-за рубежа

    В поездках за границу для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных

    Пополняйте карту удобно и быстро через платежную систему KoronaPay или SWIFT-переводом
    Как все происходит?
    Вы оставляете заявку
    в нашем чат-боте
    Для начала оформления потребуется только скан паспорта, email, номер телефона и оплата. Личные данные, которые мы получаем от вас защищены и строго конфиденциальны.
    1
    Мы открываем счет и
    заказываем выпуск карты
    Получаем ИИН (аналог российского ИНН), оформляем местную SIM-карту (только для Казахстана), и открываем счет с выпуском пластиковой карты Visa/MasterCard.
    2
    Вы получаете
    карту на руки
    После того как карта готова, мы отправляем ее в запечатанном конверте в наш офис в Москве.

    Ура! Ваша карта ждет вас!
    3
    СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ

    КАРТЫ VISA/MASTERCARD ПОД КЛЮЧ

    до 14 рабочих дней

    26 990 ₽

    Это дешевле, чем слетать
    в Казахстан или Киргизию - мы проверили!
    БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

    Оставьте заявку и мы вас проконсультируем

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    Нажимая “Отправить заявку” вы даете согласие
    на обработку персональных данных

    С нами надежно!
    Оформление
    онлайн

    Услуга оказывается полностью удаленно

    Все
    официально

    Никаких оплат на карточки физ. лиц – все официально, мы платим налоги!

    Гарантия
    возврата денег

    Вернем все в полном объеме, если не выполним обязательства

    Только
    надежные банки

    Мы открываем счета только в крупных банках с хорошей репутацией

    Проверенная
    схема

    Свою работу мы выполняем максимально эффективно и результативно

    Честно
    и прозрачно

    Все происходит в режиме онлайн под вашим контролем

    НАМ ДОВЕРИЛИСЬ УЖЕ

    3500+человек
    600+человек
    получают свои карты на руки каждую неделю
    100+заявок
    на оформление карты мы получаем ежедневно
    Важная информация

    Банковские карты международной платежной системы Visa/Mastercard принимаются по всему миру — оплачивайте товары и услуги в оффлайн-точках и интернет-магазинах, получайте наличные в банкоматах, где бы вы не находились.

    Наш сервис создан не для вывода средств из России. Он подходит для оплаты подписок. Запрещено пользоваться этим счетом для обхода законов РФ. За подробной консультацией о переводах и иных операциях вы сможете обратиться в банк после открытия счета.

    Выпущенные карты, а также сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay работают только за пределами РФ.

    СМИ о нас

    «Живите как прежде»: кто помогает россиянам получать карты Visa и Mastercard

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    Как Easypay помогает россиянам оформлять карты Visa и Mastercard

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    Стоит ли россиянам открывать казахстанскую карту для обхода санкций

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    Виртуальные карты, сервисы помощи и карта в Казахстане: как можно оплатить иностранные сервисы

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    Частые вопросы
    Какие гарантии?

    Наш сервис – официальное юридическое лицо. Работаем по оферте. Транзакции по оплате наших услуг происходят через ЮKassa. Чек об оплате вы получаете на e-mail после оплаты. Если по каким-то причинам в открытии счета будет получен отказ от банка или счет не будет открыт в течение 14 рабочих дней – мы возвращаем полную стоимость оплаченных услуг.

    В какой валюте у меня будет счет?

    Счет возможно открыть в Долларах США.

    Как пополнять счет?

    Вы сможете сделать SWIFT перевод с российского счета другого человека на свой счет в банке Казахстана или Киргизии. Также пополнить карту удобно и быстро через платежную систему KoronaPay. Подойдет любой банк, не попавший под санкции.

    Как я получу свою карту?

    Когда запечатанный конверт с вашей картой поступает к нам в офис, мы уведомляем вас об этом. Забрать карту из офиса можно лично, предъявив паспорт или отправить курьера, предварительно сообщив нам его паспортные данные.

    Могу ли я выбрать тип карты Visa или Mastercard?

    Вы можете выбрать для себя или Visa, или Mastercard.

    Какие услуги предлагает наша компания?

    Мы - команда с успешным опытом создания проектов в сфере недвижимости, IT, сервисов, аутстаффинга, производства пищевой и непищевой продукции. Как и многие, мы сами столкнулись с проблемой оплаты важных подписок и сервисов для работы и решили ее. Наш сервис - Easypay поможет оформить гражданам РФ дебетовую карту Visa/Mastercard в банках Казахстана или Киргизии. Вам не надо лететь в эти страны, наши сотрудники сделают все за вас удалено.

    КОНТАКТЫ

    Российская Федерация, г. Москва,
    Павелецкая набережная 2с4, офис 210

    Республика Казахстан, г. Алматы,
    ул. Кабанбай Батыра, 87